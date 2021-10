Dois homens, de 23 e 26 anos, vão começar a ser julgados no Tribunal de Coimbra por espancarem um outro jovem, em setembro do ano passado, no recinto do mercado novo de Montemor-o-Velho.A vítima foi agredida a murro e pontapé e teve de ser sujeita a uma cirurgia. A agressão ocorreu, segundo a acusação, após uma troca de palavras. O grupo incluía os dois arguidos e outros homens que não foram identificados.Estão acusados de um crime de ofensas à integridade física qualificada.