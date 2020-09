Três funcionários de um supermercado em Rio de Mouro, Sintra, foram ameaçados por uma dupla de ladrões armados com uma pistola durante um assalto ao estabelecimento, ao final da tarde de terça-feira.



Assim que entraram no supermercado As Marias, os dois homens separaram-se: um foi direto à caixa registadora, de onde retirou 55 euros em dinheiro, o outro dirigiu-se à zona das bebidas, onde encheu um saco com 18 garrafas de vodka, avaliadas em 678 euros.

