Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dupla leva flores para furto em loja

Ladrões foram descobertos e tentaram atropelar um GNR na fuga. Caso ocorreu em Águeda.

Por Francisco Manuel | 08:43

Entram nas lojas com a mala de um computador portátil, um saco de alumínio e um ramo de flores - este para disfarçar.



Fingem-se clientes, veem perfumes, roupas, cosméticos ou máquinas para cabelo e, em poucos minutos, roubam vários produtos sem que ninguém se aperceba.



Saem de forma descontraída e só mais tarde é que os comerciantes detetam o furto. A dupla romena foi detida, esta quinta-feira de manhã, em Águeda, após tentar atropelar um GNR que integrava a patrulha que os apanhou junto ao mercado da cidade.



Um só empresário viu três das suas lojas assaltadas em poucas horas. Foram as imagens de videovigilância que ajudaram uma funcionária a reconhecer os ladrões, ontem de manhã, quando estavam numa outra loja de perfumes no centro de Águeda.



Antes, os dois assaltantes já tinham furtado várias peças de roupa de um outro estabelecimento na mesma rua. A mulher alertou as colegas da loja em frente e os dois homens perceberam que tinham sido descobertos e fugiram, mas não conseguiram escapar à GNR.



O primeiro furto conhecido ocorreu no passado dia 6, num estabelecimento em frente à GNR de Oliveira do Bairro. Pouco depois, foi uma loja em Ílhavo e depois, ainda no mesmo dia, uma terceira em frente aos bombeiros de Anadia. Todas do mesmo empresário.



A GNR suspeita que existam muitos mais furtos semelhantes, mas que não terá sido apresentada queixa. Há também indícios que atuem com outros dois cúmplices que escaparam.