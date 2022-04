Dois jovens, de 24 anos, vão ser julgados pela morte de um outro, de 25 anos, a 5 de outubro do ano passado, à porta de um café, em Braga. Carlos Galiano tinha testemunhado contra um deles num processo que levou a uma condenação e, por isso, quiseram vingar-se. O jovem foi atingido com dois tiros no abdómen e acabou por morrer no Hospital de Braga.









A acusação do Ministério Público, que foi esta segunda-feira divulgada, refere que os arguidos, “agindo em comunhão de esforços, dirigiram-se a um estabelecimento de snack-bar sito na Rua Monsenhor Airosa, em Braga, local onde sabiam que podiam encontrar a vítima”. Aí chegados, acrescenta, “dirigiram-se ambos à mesma e o arguido que fora condenado, com uma arma de fogo de calibre 6.35 de que se munira, atingiu-a com dois disparos no abdómen”. O atirador fugiu, mas entregou-se no dia seguinte à polícia. Está desde essa altura em preventiva.

Respondem por um crime de homicídio qualificado e um crime de detenção de arma proibida, em coautoria.