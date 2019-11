A PJ de Lisboa anunciou esta terça-feira a prisão de dois homens, de 38 e 45 anos, suspeitos de integrarem um gang com outros dois elementos (já detidos), responsável por pelo menos uma dezena de roubos com arma de fogo, na zona da capital, a transeuntes, taxistas e estabelecimentos.



Os crimes ocorreram entre julho e agosto. O gang ameaçava as vítimas e roubava dinheiro e outros bens, que depois eram usados para sustentar o vício da droga e para pagar outras despesas.

