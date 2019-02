Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dupla rouba carteira e foge de carro na Azambuja

Os ladrões ameaçaram a mulher com agressões e arrancaram-lhe a carteira das mãos.

Por M.C. | 12.02.19

Dois homens roubaram por esticão a carteira a uma mulher de 72 anos numa rua do centro da Azambuja. Os assaltantes fugiram numa viatura do tipo monovolume após o roubo.



O crime ocorreu pelas 12h30 de domingo. A vítima caminhava na rua, quando foi atacada pelos dois assaltantes.



Os ladrões ameaçaram a mulher com agressões e arrancaram-lhe a carteira das mãos.



Segundo a queixosa, os autores do crime fugiram num carro que parecia novo.