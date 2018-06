Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dupla rouba com corrente no Montijo

Vítima foi agredida e ameaçada.

Por M.C. | 10:09

A PSP do Montijo prendeu dois homens, de 18 e 19 anos, que roubaram um transeunte.



A vítima foi agredida e ameaçada com uma corrente metálica.



O roubo ocorreu pelas 05h30 de quinta-feira.



Mal recebeu a denúncia do crime, uma patrulha da PSP intercetou os suspeitos, apreendendo-lhes um telemóvel, 20 € e a corrente de ferro usada no assalto.