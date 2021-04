Dois homens, de 18 e 21 anos, foram detidos pela Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa por mais de uma dezena de roubos, "alguns deles com violência", junto ao parque florestal de Monsanto. Nos roubos, nos últimos meses, as vítimas (na maioria praticantes de desporto) ficaram sem telemóveis, dinheiro e bicicletas. As abordagens foram em zonas ermas.



Os assaltantes são do bairro da Boavista. No caso já havia sido detido, há um mês, um outro homem.