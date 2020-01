Dupla rouba e ataca jovem com faca em jardim de Lisboa

Dois homens munidos de uma faca assaltaram um jovem, com cerca de 20 anos, este sábado de madrugada, num jardim em Benfica, Lisboa.Roubaram o telemóvel à vítima, que acabou golpeada num dedo. A dupla foi detida pela PSP pouco depois do assalto.O alerta foi dado já passava das 00h00. O jovem chamou a PSP e disse que tinha acabado de ser ameaçado e agredido com uma faca pelos dois assaltantes, que descreveu às autoridades.Depois do roubo, a dupla fugiu e entrou no metro na estação do Colégio Militar, acabando ambos intercetados na estação da Pontinha.Tinham a faca do crime e o telemóvel roubado, que foi devolvido à vítima.