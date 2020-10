Uma dupla que simulou, pelo menos, quatro acidentes para obrigar condutoras a pagarem estragos que não tinham provocado, foi detida pela PSP após dois golpes no parque de um supermercado em Telheiras, Lisboa, foi esta quinta-feira anunciado.





De acordo com a PSP, os dois homens, de 18 e 20 anos, atacaram domingo à tarde. Abordaram as vítimas dizendo que estas, a estacionar, tinham causado danos no carro. Mas essas amolgadelas já eram antigas.