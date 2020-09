Dupla sova taxista em roubo armado

Um taxista de 49 anos foi espancado e ameaçado com uma pistola e uma faca durante um assalto, pelas 05h30 desta quarta-feira, em São Domingos de Rana, Cascais.



A vítima estava parada no Largo Duartes quando os dois ladrões entraram e pediram para serem levados até à Praça de Espanha, em Lisboa. O taxista recusou o transporte e foi logo agredido a soco. Depois apontaram-lhe a pistola e fugiram com a carteira, com 30 euros no interior. A PSP foi chamada mas a investigação transitou para a PJ.

Ver comentários