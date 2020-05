Dupla sovada e assaltada em Loures fica sem 1200 euros

Dois homens foram espancados e assaltados, ao final da tarde de quarta-feira, no bairro da Quinta da Fonte, na Apelação, Loures, ficando sem um envelope com 1200 euros que uma das vítimas transportava.Segundo explicou aofonte policial, as vítimas, de 38 e 45 anos, alegam que o mais novo estava numa pastelaria quando o outro, que ficou no carro, foi abordado por um grupo de homens, um deles com uma arma de fogo, que lhe tentaram roubar a chave do carro.Na luta, deram conta que a vítima tinha um envelope com o dinheiro e retiraram-no. O mais novo regressou e envolveu-se na luta. Ficaram ambos feridos e foram ao hospital. A PJ investiga.