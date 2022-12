Dupla suspeita de agredir bombeiros durante socorro na noite de Natal sai em liberdade

Os dois homens, suspeitos de agredirem três bombeiros e dois militares da GNR de Viana do Castelo, saíram em liberdade depois de serem ouvidos por um procurador do Ministério Público de Viana do Castelo.Pai e filho, de 50 e 28 anos, são suspeitos do crime de ofensas à integridade física.As agressões ocorreram na noite de véspera de natal, em Mazarefes, Viana do Castelo. Dois homens, pai e filho foram detidos pela suspeita de terem agredido três bombeiros e dois militares da GNR de Viana do Castelo. As agressões aos operacionais ocorreram quando foram chamados a socorrer uma vítima de agressão, precisamente irmão e filho dos dois detidos.A alegada vítima sofreu ferimentos, ao que tudo indica, provocados por um objeto cortante. O homem, de 32 anos, foi assistido no local e recusou ser transportado para uma unidade hospitalar. Os detidos, de 28 e 50 anos, já depois de serem levados para o posto da GNR, também foram hospitalizados.No total, oito pessoas ficaram feridas na sequência das desavenças entre familiares. Sete foram hospitalizadas, uma recusou o transporte para um hospital.