Dupla suspeita de clonar cartões multibanco apanhada em Lisboa

A PSP de Lisboa apanhou dois homens por suspeitas de clonagem de cartões multibanco.



A dupla, originária do Leste da Europa estava a ser alvo de uma vigilância, e foi apanhada em flagrante no sábado à noite, no Largo da Estefânea, quando já tinham copiado os dados de pelos menos 18 cartões. São suspeitos de muitos outros casos nas últimas semanas.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP não confirmou oficialmente esta operação, remetendo mais esclarecimentos para segunda-feira, altura em que os dois estrangeiros serão presentes a tribunal.