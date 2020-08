Dupla tenta fugir de metro após assalto em Vila do Conde

Dois homens, de 29 e 31 anos, foram detidos pela GNR de Vila do Conde no momento em que tentavam fugir de metro, na estação de Mindelo, na posse de vários artigos que furtaram do interior de uma habitação.



Entre o material roubado, e que foi apreendido, havia uma arma de fogo de calibre 6.35 mm em situação irregular, assim como um iPad, dinheiro, peças em ouro e até latas de atum, gelatinas, garrafas de bebidas alcoólicas e pares de sapatilhas.

O alerta foi dado à GNR na tarde de terça-feira, após moradores terem visto os ladrões a fugir da casa. Foram intercetados quando entravam no metro com destino ao Porto.



Indiciados por um crime de furto, os assaltantes foram presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Vila do Conde.