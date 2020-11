Dupla usa pistola para levar 100 euros de mercearia em Lisboa

Um homem de 26 anos que, no início de outubro, assaltou uma mercearia de pistola em punho, na zona oriental de Lisboa, foi detido pela Polícia Judiciária.





Na altura, o detido e um cúmplice entraram no estabelecimento já com as armas na mão e apontaram-nas ao único funcionário que estava na loja. A vítima foi obrigada a abrir a caixa registadora e a entregar todo o dinheiro que estava lá dentro, num valor próximo de 100 euros.