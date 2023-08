Nélida e Sidney, que ficaram conhecidos como ‘Bonnie e Clyde’ portugueses, lançaram o terror com vários assaltos armados a postos de combustível no verão do ano passado. Num dos roubos, durante a fuga, tentaram atropelar vários militares da GNR e inspetores da Polícia Judiciária. O casal foi agora acusado da prática de vários crimes - roubo agravado, sequestro, dano qualificado, condução perigosa e detenção de arma proibida.









Ver comentários