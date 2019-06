Dupla volta a roubar horas após detenção

Foram detidos pela PSP no Porto e, já em liberdade, horas depois, pela GNR de Santa Maria da Feira, sempre ao volante de carros furtados. Sem pausas, Daniel ‘Crispim’, de 37 anos, e Dionísio ‘Sucateiro’, de 43, foram esta quinta-feira novamente vistos noutro automóvel roubado, mas, desta vez, conseguiram fugir. Estão indiciados por mais de 200 crimes de furto de veículo, furto de combustível e abastecimento com fuga.Aliás, ‘Crispim’ e ‘Sucateiro’ são detidos quase todos os dias, mas acabam sempre libertados por ordem do tribunal - tal como aconteceu depois de roubarem um carro perto da GNR da Feira. Os crimes por que estão indiciados não permitem a prisão preventiva, e os procuradores não querem juntar os processos anteriores.‘Crispim’ já cumpriu pena por furtos e ‘Sucateiro’ foi preso por crimes mais violentos. Em 2012, pertencia ao gang Pistola Dourada, que espalhou o terror no norte do distrito de Aveiro.Os furtos "estão a levar os donos das gasolineiras ao desespero", confessa o responsável de um dos postos. "Roubaram o meu carro e ficaram em liberdade, não compreendo", diz, revoltada, outra vítima.