Duplicam incendiários sob vigilância eletrónica

Este ano ainda não foi feito qualquer pedido para vigilância eletrónica a pirómanos condenados por incêndio florestal a penas suspensas na execução ou já em liberdade condicional por este crime – uma medida introduzida no Código Penal em 2017 e que prevê a obrigação de permanência na habitação com pulseira eletrónica nos meses de verão, em que há mais ocorrências de fogos. Mas o número está em subida desde que a lei foi aprovada, tendo duplicado o número de casos nos dois anos em que já esteve em vigor.De acordo com os dados da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, entre janeiro e abril não houve qualquer pedido para controlar eletronicamente condenados ou arguidos pelo crime de incêndio florestal, mas no final de 2019 havia seis pessoas nesta situação, o dobro de dezembro de 2018.Os mesmos dados revelam que dos pedidos da Justiça – sete no total – apenas um não foi aceite. Ainda assim, estes valores são residuais quando comparados com o total de arguidos ou condenados que ficam presos em casa, 2003 só em 2019. A medida, introduzida em agosto de 2017, quando o País ainda ‘digeria’ a tragédia de Pedrógão Grande, está também longe de refletir a realidade das detenções feitas pela Polícia Judiciária e pela GNR, sempre acima das 100 por ano.Um subchefe dos bombeiros de Alfandega da Fé que ateou 18 incêndios, um idoso de 80 anos que em três dias incendiou mato e pasto para limpar o terreno em Salvaterra de Magos, ou um desempregado de 45 anos que no último mês causou 13 fogos, estão entre os pirómanos presos pela PJ na última semana.Oriundos de famílias desestruturadas, alcoólicos, desempregados e quase indigentes com problemas psiquiátricos, este é o perfil da maioria dos incendiários portugueses.