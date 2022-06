No ano passado morreram 401 pessoas nas estradas portuguesas, do continente e ilhas, mais do que uma por dia, de acordo com o relatório de sinistralidade da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) relativo a 2021, que não contabiliza as vítimas que acabam por morrer nos hospitais. Foram detetadas 1,1 milhões de infrações - 59,4% das quais provocadas por excesso de velocidade - e detidos 11 929 condutores com álcool no sangue.









Ver comentários