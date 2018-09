Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Duplo homicida espanca dois guardas na cadeia de Matosinhos

Preso por homicídio de médico com 18 facadas, em Lisboa, em 2011, matou depois outro recluso na cadeia do Linhó.

Por João Carlos Rodrigues e Miguel Curado | 01:30

O homem que degolou um médico por desavenças, em Lisboa, em 2011, e depois matou outro recluso quando cumpria a pena em Linhó, espancou agora dois guardas prisionais em Santa Cruz do Bispo, Matosinhos.



Ao que o CM apurou, trata-se de Miguel Ângelo Silves, um cabo-verdiano, hoje com 32 anos, que está condenado à pena máxima pelo homicídio do cirurgião Manuel Noya. Matou-o com 18 facadas, uma das quais na garganta.



O mesmo homem, em 2015, assassinou um recluso durante uma rixa entre presos no interior da cadeia de Linhó. Após esta situação foi transferido para a cadeia de Matosinhos.



Na quinta-feira, em circunstâncias ainda por apurar mas que fonte da guarda-prisional garante ao CM estar relacionada com a falta de medicação adequada, Miguel Ângelo atacou dois guardas.



A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais confirmou que o detido "teve uma descompensação psiquiátrica e quando estavam a ser usados meios de contenção atingiu dois guardas prisionais.



Estes guardas foram, por precaução, observados no hospital, tendo retomado o trabalho".



Vigília para pressionar primeiro-ministro

No dia 26 deste mês – o mesmo em que os polícias se vão manifestar junto ao Ministério da Finanças – o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional vai promover uma vigília junto à Assembleia da República para exigir o regresso dos turnos de 12 horas, o descongelamento de escalões e o pagamento do subsídio de turno.



Nesse dia realiza-se o debate quinzenal no Parlamento, com a presença do primeiro-ministro, António Costa.