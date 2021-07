"Não tinha nada de especial, não tinha dificuldade respiratória ou tosse, nem evidenciava confusão mental. Apenas se queixou de dor de cabeça e dei-lhe um paracetamol."



O depoimento é do médico José de Melo Medeiros, que assistiu João Gouveia no Hospital Garcia de Orta, em Almada, depois da fatídica noite na praia do Meco, em dezembro de 2013. O clínico foi esta quarta-feira ouvido durante o julgamento cível, no Tribunal de Setúbal.