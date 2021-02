Duas centenas de animais de raça caprina e ovina de uma exploração em Ferrel, Peniche, morreram no último mês envenenados por um produto cuja origem está a ser investigada pelos serviços municipais de Sanidade e Pecuária. A junta de freguesia rejeita a associação do caso à utilização de herbicidas para conter as ervas infestantes, como é acusada por alguns habitantes.









“A mortalidade deve-se à pulverização de herbicidas, pela junta, por onde o gado passou. Foram produtos tão tóxicos que morreram sobretudo cabras e cabritos e ainda ovelhas e borregos que comeram pasto”, afirma José Santos, morador na vila. O dono dos animais, Paulo Conceição, diz que foi alertado pela junta para a aplicação dos herbicidas em dois locais “mas onde eles comeram ninguém avisou”. “Utilizamos sempre herbicidas autorizados pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária”, diz Pedro Barata, presidente da junta de Ferrel.