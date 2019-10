Duzentos inspetores do SEF controlam 30 milhões de passageiros

Duzentos inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) prestam serviço no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, que, segundo admitiu ontem o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, vai terminar o corrente ano com um movimento superior a 30 milhões de passageiros.Para o Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF (SCIFSEF), este é um exemplo do grave défice de efetivos com que esta força de segurança se debate.Apesar desta segunda-feira ter começado um novo curso de inspetores, - o primeiro desde 2004, e que tem 100 alunos -, Acácio Pereira, presidente do SCIFSEF, disse aoque continuam "situações de défice". "O aeroporto de Lisboa é o mais movimentado, mas também o do Porto, Faro e Regiões Autónomas contam com um efetivo insuficiente."Por isso, defende o responsável, agora que já se retomaram os concursos externos de admissão (o último tinha sido em 2004), "o ideal seria a realização de um concurso por ano". "Até 2021 estimamos que saiam 100 operacionais do SEF para a reforma. Os que agora começam a formação, só entrarão ao serviço em finais de 2020, por isso, o défice vai manter-se", acrescentou.Eduardo Cabrita, por seu turno, subscreveu, com a secretária de Estado da Defesa, Ana Santos Pinto, o acordo que permite aos 100 futuros inspetores do SEF que ontem iniciaram o curso receberem aulas teóricas na Escola de Fuzileiros de Vale de Zebro, no Barreiro. "Esta parceria insere-se no quadro de uma visão que defendo há anos", concluiu.O curso de formação de inspetores do SEF, que ontem se iniciou, conta com 100 alunos (44 mulheres e 56 homens). A média de idades dos candidatos é 28 anos. Terá fases teóricas e práticas.Eduardo Cabrita frisou a curiosidade de estar a inaugurar o curso de formação de inspetores do SEF, "na última semana de vigência do 21º Governo institucional" do qual faz parte.A secretária de Estado da Defesa, Ana Santos Pinto, frisou a "colaboração, que já existe, entre as Forças Armadas e o SEF, em áreas tão diversas como o combate ao terrorismo".