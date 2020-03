"É algo que representa Portugal": Canoísta português Fernando Pimenta denuncia roubo de caiaque em Vila do Conde

O canoísta Fernando Pimenta denunciou, este sábado, o furto do caiaque com o qual foi bicampeão do Mundo em 2018.O atleta fez a revelação numa publicação no Facebook, onde refere que "o caiaque não tem um grande valor monetário" mas "tem um valor sentimental" e "representa Portugal". Explica ainda que o caiaque foi roubado em Vila do Conde, por alguém que "furou a quarentena".Fernando Pimenta termina o vídeo com um apelo: "Se alguém tiver alguma informação agradeço que me diga ou que divulgue".