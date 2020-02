"É impossível fechar as fronteiras e não é solução": Marcelo Rebelo de Sousa sobre o avanço do coronavírus na Europa

Marcelo Rebelo de Sousa reagiu esta terça-feira aos novos casos de coronavírus que estão a chegar à Europa.



O Presidente da República afirma que "é impossível fechar as fronteiras e não é solução" e acrescenta que eventualmente o vírus pode chegar a território nacional. "Todo o Mundo está a ir atrás do prejuízo", acrescenta.





"Temos a noção que há aqui um problema que se pode tornar um problema europeu porque não foi descoberta ainda a origem e há muita circulação [de pessoas]", sublinha o presidente admitindo alguma preocupação com o avanço do vírus.Marcelo dá ainda o exemplo da Gripe A em 2009: "Quanto à Gripe A soube-se muito antes de ter chegado a Portugal, ao contrário do que acontece agora que se soube em janeiro e em fevereiro já está na Europa".Sobre o caso de Adriano Maranhão, o único português infetado com o vírus, Marcelo garante que tem feito os possíveis para o ajudar, porém nem sempre é fácil porque "quem manda no Japão é o Japão" e nem sempre consegue corresponder às expectativas de Emanuelle e Adriano.