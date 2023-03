De imediato foi dada ordem para as crianças serem retiradas da guarda dos pais antes de serem assistidas no hospital.



Questionada sobre a insalubridade das condições da habitação, a mulher garante que "a les jantavam, almoçavam, tomavam o pequeno-almoço, o lanche. Dá para ver como eles estão: gordinhos, bonitos", assegurou.De imediato foi dada ordem para as crianças serem retiradas da guarda dos pais antes de serem assistidas no hospital.Questionada sobre a insalubridade das condições da habitação, a mulher garante que "a

casa tinha água e luz". "Tanto que eu tinha máquina de lavar, arca, frigoríficos", referiu.



A mulher esclarece ainda que pediu ajuda à segurança social e à Câmara, mas que não obteve apoios.





caiu e que ficou com uma nódoa negra na cara.





De acordo com o vizinho, os progenitores, de 23 e 25 anos, não tinham profissão, "andavam só no ferro velho". Os filhos ajudavam os pais na sucata.

O homem foi libertado depois do pagamento da multa e o casal identificado pelos crimes de exposição ao perigo e abandono.



A mãe dos três menores retirados à família, em Setúbal, explica aoque os filhos não sofriam de maus tratos e que a casa onde estavam a morar se tratava de uma habitação temporária, até conseguirem um sítio melhor."ESobre o facto de um dos menores apresentar hematomas, a progenitora explica que a meninaOs três menores não frequentam a escola, apesar de um deles já ter seis anos.Ao ser confrontada com as declarações do vizinho, que disse que os menores tinham pulgas e carraças , a mulher foi perentória: "Que mentira".