A empresa de distribuição de eletricidade E-Redes foi condenada a indemnizar em 46 680 euros, acrescidos de juros, um agricultor que perdeu uma produção de 12 toneladas de forragem para alimento de animais, devido à “alteração constante da energia fornecida”, com “picos de tensão” e “interrupções”.





Ficou provado em tribunal que a sementeira, num terreno com 16 hectares, em Almograve, Odemira, “definhou e nada produziu”, devido à avaria do sistema de rega durante o “período crítico de crescimento”. O pivô de rega “tinha dificuldade em iniciar ou não irrigava com a força e quantidade habituais”, acabando mesmo por se queimar “o arrancador progressivo”.