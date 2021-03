"É sempre difícil e custa ultrapassar o dia 4 de março": Familiares não esquecem tragédia de Entre-os-Rios

"Ainda hoje é difícil e custa ultrapassar esta data. Quando passa este dia 4 de março, o Dia da Mãe ou quando estamos mais em baixo, tudo vem à memória", afirmou Ilda Martins, que perdeu a mãe, um irmão, um sobrinho e 10 primos na queda da ponte em Entre-os-Rios.O 20º aniversário da tragédia será hoje assinalado com uma missa na Igreja de Raiva, às 10h00, onde vão ser abençoadas as 59 flores que os familiares das vítimas vão lançar ao Douro ao longo do dia.A Associação dos Familiares das Vítimas, liderada por Augusto Moreira, tem o lar de acolhimento de menores, Crescer a Cores, em risco e pretende lançar casas-abrigo para vítimas de violência doméstica."Vinte anos depois, algumas pessoas ainda não atravessam a ponte e precisam de apoio psicológico", alertou o presidente da Associação dos Familiares, que possui um gabinete de apoio psicossocial.O ‘Anjo de Portugal’, monumento de homenagem às vítimas da queda da ponte Hintze Ribeiro, junto à nova travessia, guarda as fotografias e os nomes dos 59 mortos. Esta quinta-feira, às 19h00, será ali realizada uma cerimónia para assinalar a data, com transmissão pela internet.A mesma que deixei na altura porque os protagonistas não mudaram muito: António Costa era ministro da Justiça e Ferro Rodrigues foi ministro das Obras Públicas após a queda da ponte. Sabem as promessas que fizeram.– Já perdi a conta aos diplomas da Assembleia da República que recomendam a urgência da construção da variante à EN222, que são 8,8 km e foi prometida em 1991, e de acabar o IC35. Não podemos só ouvir falar nisto nos anos de eleições.– Faltou, ao longo destes 20 anos, vontade política para fazer estas obras.