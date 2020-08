“É um desprezo pela vida animal”: 13 gatos resgatados de casa abandonada e cheia de lixo

"O que encontrei é difícil de descrever. Foi um cenário macabro e desumano. Um cheiro nauseabundo. É um desprezo pela vida animal".



As palavras são de Ana Costa, uma ativista que foi alertada para a situação vivida na travessa Senhora da Lapa, Porto, e que salvou 13 gatos de uma casa abandonada, atolada de lixo, fezes e cadáveres de animais, no domingo. Os felinos que sobreviveram foram levados para clínicas veterinárias. Três tiveram alta e já foram adotados.

"Três já têm um lar. Os restantes precisam de ser nutridos e hidratados. Nenhum corre risco de vida", garantiu Ana Costa. "Pelas minhas contas, devem estar lá ainda sete gatos, mas eu tenho apelado para deixarem os animais sossegar. Estão muito assustados. Acredito que vamos conseguir tirar todos. Depois, é encontrar quem lhes queira dar um lar", afirmou ao CM.

Já esta segunda-feira, os serviços municipais foram ao local. "Retiraram os cadáveres dos animais, mas pode haver mais por baixo do lixo", acrescentou a ativista. Ao CM, o município do Porto indica que a equipa do Centro de Recolha Oficial de Animais e a Polícia Municipal encontraram "a habitação devassada, repleta de resíduos, excrementos de animais e o cadáver de um gato em avançado estado de decomposição (que não permitiu a recolha para necropsia)".



Já foi feita a desinfestação da casa para permitir a limpeza coerciva, que está agendada para esta terça-feira. Os moradores dizem que a proprietária mudou de casa há meses. A PSP já identificou a mulher e está a investigar.