Nos últimos dias, a PSP esteve em escolas da Grande Lisboa a pedir a atenção de professores e pais, para que reportem comportamentos suspeitos.

Em causa está um alerta após promessas de "massacres" - em perfis não identificados de redes sociais, nas últimas semanas - marcados para esta quinta-feira, dia do 24.º aniversário do ataque na escola de Columbine, nos EUA, em que dois atiradores mataram 13 alunos e professores.

O diretor da PSP disse, esta quinta-feira, que as ameaças de ataques a escolas que têm vindo a ser feitas nas redes sociais não passaram "de uma brincadeira de mau gosto" e que a situação já está controlada. Magina da Silva alertou para o mau uso das redes sociais e para a necessidade da população estar alerta."Foram detetadas algumas publicações que já foram sinalizadas e despistadas", disse."A segurança pública é uma responsabilidade social. Não podemos estar à espera que apenas os polícias detetem as publicações e as sinalizem. Cada um de nós deve estar atento e tentar ajudar. Neste caso em concreto está rastreado, controlado e as pessoas podem estar sossegadas, mas devemos estar todos alerta", rematou o diretor da PSP.