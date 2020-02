"É um grande denunciante que deve ser protegido": Rui Pinto continua disponível para cooperar com as autoridades

Numa conferência de imprensa com o tema "Rui Pinto - o denunciante dos Football Leaks e dos Luanda Leaks", os advogados do pirata informático voltaram a sublinhar que o hacker português continua disponível para colaborar com as autoridades portuguesas.

"Sem as pessoas como Rui Pinto as pessoas ficam privadas de saber as redes de corrupção e lavagem de dinheiro que existem na sociedade", sublinhou Francisco Teixeira da Mota na conferência desta sexta-feira num hotel em Lisboa.





Ele mantém a mesma disposição de colaborar com as autoridades portuguesas na luta contra a corrupção e a lavagem de dinheiro. Continua disposto e aberto no sentido de cooperar com as autoridades nacionais e internacionais", referiu.

O advogado revelou o orgulho que sente ao defender Rui. "

O advogado francês, William Bourdon, que trabalhou com Rui Pinto na colaboração com o Ministério Público (MP) francês, afirmou que o pirata português é "um grande denunciante que deve ser protegido", e não um "delinquente" como muitas vezes é retratado.

"É assim que ele é entendido por procuradores da Europa no âmbito do Eurojust", acrescentou.



Bourdon pondera chamar outros denunciantes como testemunhas para o julgamento do hacker. "Não estamos preocupados se Rui Pinto é ou não é hacker porque os denunciantes têm sempre necessidade, para revelar os factos, de violar a lei ou as regras, para os trazer ao conhecimento público", defendeu o francês, que referiu ser este um caso único na Europa: "O seu lugar é em liberdade, ao pé dos seus. Não há, na Europa, nenhum denunciante que esteja em prisão preventiva há quase um ano, como ele se encontra".

Para além dos advogados, estiveram também presentes o diretor do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ), o editor de Mediapart, Edwy Plenel, em representação do Consórcio Internacional de Jornalistas, Stefan Candea, coordenador do European Investigative Collaboration, Henri Thulliez, diretor da Plataforma de Proteção dos Denunciantes em África e a diretora executiva da "The Signals Network", Delphine Halgand-Mishra.