"É um prejuízo de 20 a 30 mil euros": Incêndio deixa pavilhão destruído em Barcelos

"Estava a dormir, o meu filho é que me acordou a dizer que estava tudo a arder", explica Artur Teixeira, um dos proprietários do pavilhão de uma empresa de cerâmica que ficou totalmente destruído na sequência de um incêndio, esta segunda-feira de madrugada, em Galegos (Santa Maria), Barcelos."É um prejuízo de 20 a 30 mil euros", diz ao. A habitação onde Artur, a mulher e o filho vivem também sofreu danos e ficou inabitável. "A minha irmã ficou muito afetada com isto tudo", revela Manuel Teixeira, irmão da moradora da casa. Um bombeiro e um vizinho, de 58 anos, ficaram feridos durante o combate às chamas.