"É uma perda que nos choca a todos", Marcelo Rebelo de Sousa reage à morte de piloto em Foz Côa

Foi com grande consternação que tomei conhecimento do falecimento do piloto que operava uma aeronave que caiu esta tarde no combate ao incêndio em Torre de Moncorvo.

Endereço as mais sentidas condolências à família e amigos. — António Costa (@antoniocostapm) July 15, 2022

Os pilotos não morrem.... Voltam ao céu com as suas próprias asas".

Os pilotos não morrem....

Voltam ao céu com as suas próprias asas

Obrigada André pic.twitter.com/9Zaq2g3bVM — Patrícia Costa Gaspar (@PatrciaCostaGa1) July 15, 2022

"É uma perda que nos choca a todos", disse Marcelo Rebelo de Sousa àsobre o acidente que matou um piloto esta tarde em Foz Côa. O jovem, que serviu na Força Aérea, estava a pilotar uma aeronave de combate aos incêndios florestais.O Presidente da República afirma que esta se trata de "uma notícia muito triste" e apresentou as condolências à viúva e ao filho da vítima.Sobre o trabalho que desempenhava no momento do acidente, Marcelo refere que "são heróis", e continua: "Não se imagina as condições em que têm de operar".O presidente afirma ainda que, segundo informações a que teve acesso, este homem era uma "pessoa muito querida" na região.Quanto ao contacto com a família da vítima, Marcelo explica àque ainda não conseguiu estabelecer contacto, mas que compreende que "as pessoas queiram viver este choque em isolamento". Acrescenta que tem intenção de estar presente nas cerimónias fúnebres para prestar homenagem ao piloto."Temos de agradecer a quem está ao serviço de todos nós", conclui.Também o primeiro-ministro já se pronunciou sobre o acidente. António Costa usou o Twitter para apresentar as suas condolências à família da vítima.O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, também apresentou as suas "mais sentidas condolências" à família do comandante-piloto através de um comunicado."Estendo este voto de profundo pesar aos amigos e colegas que integram o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais", afirma o MAI, dirigindo também uma palavra de solidariedade a " todos aqueles que, de forma empenhada, profissional e generosa, prestam um serviço inestimável ao país no combate aos incêndios".A secretária de Estado da Administração Interna deixou uma mensagem emocionada ao piloto no Twitter: "