Economista espanhol admite ataque a advogados

Incendiou escritórios e atacou as firmas de Alberto Pitta de Meireles e de Pedro Marinho Falcão, entre outros.

08:39

"O caminho que segui não foi o mais racional. Mas foi fruto de uma carga emocional", disse esta quinta-feira no Tribunal de S. João Novo, no Porto, o economista espanhol que aterrorizou advogados que o representaram num despedimento ilegal.



