Edi Barreiros nega ter matado rapper Mota Jr e fica em prisão preventiva

Edi Barreiros, suspeito do homicídio do rapper Mota Jr, foi interrogado durante várias horas por um juiz de instrução, no Tribunal de Sintra. Negou ter participado no assassinato, sequestro e roubo de David Mota, de 28 anos. Edi, que foi captura pelo SEF quando regressava ao País, tentou também explicar que pretendia entregar-se. A tese não foi aceite: ficou em prisão preventiva, depois de ter dado as suas explicações em tribunal....