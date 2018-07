Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Edifícios destruídos em incêndio na Feira não correm risco de derrocada

Donos sem seguro contra incêndio lidam com os prejuízos.

Por Ágata Rodrigues | 09:47

Os três edifícios da zona histórica de Santa Maria da Feira, que ficaram destruídos no incêndio que deflagrou ao início da tarde de domingo, não correm o risco de ruir, garantiu esta segunda-feira o vereador Vítor Marques, após a vistoria das condições de segurança. Os prejuízos são, no entanto, muito avultados e a reconstrução ficará, maioritariamente, a cargo dos proprietários.



"Fizemos a avaliação necessária e os engenheiros da câmara foram ao local para ajudar nos trabalhos. Não há risco de ruir, muito menos as fachadas. É preciso agora retirar os escombros e tentar agilizar as coisas com os seguros, sendo que alguns proprietários não têm seguro contra incêndios e vão ter que recuperar os seus negócios pelos próprios meios", explicou o autarca responsável pela Proteção Civil - que esta segunda-feira esteve a recolher dados sobre as condições de segurança do edifício, com recurso a uma autoescada cedida pelos Bombeiros de Ovar.



"Alguns proprietários têm grandes e graves prejuízos, sem seguro. Mas esperamos que consigam recuperar os estabelecimentos comerciais a tempo da Viagem Medieval, que é uma boa receita", acrescentou.



PORMENORES

Edifícios centenários

As construções na zona histórica de Santa Maria da Feira são centenárias e, por isso, toda a sua estrutura interna era em madeira, o que esteve na origem da rápida propagação das chamas, na tarde de domingo.



Judiciária esteve no local

Duas equipas da Brigada de Incêndios da PJ estiveram ontem no local para recolher indícios que possam levar a investigação a encontrar as causas deste incêndio. Ao que tudo indica, as chamas deflagraram no primeiro piso de um dos imóveis onde funcionava uma pensão.