Edil chama “regateira” a deputada do PS em Vieira do Minho

“É regateira, temos que ouvir...” A frase foi dita na última Assembleia Municipal de Vieira do Minho pelo presidente da câmara, António Cardoso, eleito pelo PSD, e referia-se a Vânia Cruz, deputada e líder da concelhia do PS. Vânia Cruz diz-se “ofendida” e “atacada”.



“É uma atitude misógina do sr. presidente da câmara que, infelizmente, já nos habituou a este tipo de ataques machistas e discriminatórios”, disse ao CM a deputada, que acusa ter sido alvo “por várias vezes, do sarcasmo e da falta de respeito, pelo facto de ser jovem e mulher”. Na mesma reunião, que decorreu por videoconferência, António Cardoso referiu-se à deputada como “a menina”. Ao CM, o autarca garantiu esta sexta-feira que em momento algum “insultou ou discriminou a líder do PS local, nunca a ela se dirigindo desrespeitosamente”, criticando a “vitimização e o aproveitamento político”.



