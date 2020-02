Edital publicado devido a assaltos a casas na Tábua

Durante esta terça-feira foi afixado em vários pontos da freguesia da Carapinha, no concelho de Tábua, um edital com o carimbo da junta de freguesia onde se alertava para o perigo de "Assaltos a Habitações". O mesmo documento foi difundido durante algumas horas nas redes sociais e página da internet daquela junta de freguesia.O referido edital alertava para a circulação de uma viatura de cor "azul escura", onde mencionam a marca, modelo e matricula da carrinha, que é "suspeita de ser usada em assaltos a habitações".Ao inicio da tarde o documento foi retirado "por ter sido publicado com a divulgação da matricula da carrinha suspeita", disse Rogério Neves, autarca que se mostra preocupado com a onda de assaltos que têm ocorrido na região.Nesse sentido o documento vai voltar a ser publicado, no sentido de alertar as populações para a atuação do grupo que atua "a qualquer dia da hora do dia e são indivíduos com pronuncia que não têm medo do contacto", descreve o Edital da junta de freguesia.