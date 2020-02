EDP e funcionário arguidos por fogo de Monchique

A EDP e um funcionário da empresa energética foram esta segunda-feira constituídos arguidos na sequência do processo judicial sobre o incêndio ocorrido em Monchique, em 2018, que vai tentar apurar responsabilidades. As autoridades suspeitam que as chamas, que consumiram mais de 27 mil hectares de terrenos agrícolas, tenham começado numa linha elétrica. A EDP nega.Segundo ojá noticiou, a investigação levada a cabo pela Polícia Judiciária aponta para que o incêndio tenha sido "causado, de forma acidental, por uma linha de média tensão da EDP". Esta conclusão segue na mesma linha do relatório apresentado pelo Observatório Técnico Independente."Há fotografias iniciais em que são visíveis chamas próximo do local indicado e indícios que apontam para que a linha elétrica possa ter estado na origem do incêndio", revelaram os peritos.Já a EDP defende que "a origem do incêndio não esteve na rede elétrica, tendo em conta que o ponto de ignição não tem nenhuma linha elétrica nas suas proximidades".O incêndio que deflagrou no dia 3 de agosto na zona da Perna Negra, na serra de Monchique, alastrou-se aos concelhos de Silves, Portimão e Odemira. 74 casas foram destruídas.