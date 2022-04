Eduardo Cabrita vai ser esta sexta-feira constituído arguido no DIAP de Évora, no processo em que se investiga a morte de Nuno Santos, o trabalhador atropelado na A6, em junho do ano passado.A decisão de reabrir o caso foi tomada pelo diretor daquele departamento do Ministério Público, depois de um pedido de intervenção hierárquica interposto pelo advogado da Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados.O Ministério Público decidiu esta reabertura do inquérito com o argumento de que o despacho que acusou o motorista nada referia de facto quer sobre a responsabilidade do então ministro, quer sobre o elemento da PSP que era o responsável pela segurança do carro.