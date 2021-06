Eduardo Cabrita defende polícia e descarta responsabilidades nos festejos do Sporting e da Liga dos Campeões

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita descartou responsabilidades nos acontecimentos dos festejos do Sporting campeão e da final da Liga dos Campeões, defendendo o papel das autoridades.



Cabrita está esta quarta-feira a ser ouvido no Parlamento na apresentação das contas do Governo no que à Administração Interna diz respeito.



"O organizador, quer da Taça de Portugal, quer da Champions, foi o mesmo, foi - a Federação Portuguesa de Futebol", atirou o ministro, afirmando que se trata de uma "infâmia" responsabilizar as autoridades sobre os acontecimentos.



"Tudo é transparente", frisou sobre os festejos do campeonato português. O ministro relembrou que a organização, neste caso, ficou a cargo do Sporting Clube de Portugal e da Câmara de Lisboa.



Sobre a pandemia, Eduardo Cabrita relembrou que os resultados atuais são os "melhores resultados de sempre".



"Temos desde março os melhores resultados europeus em matéria de saúde sanitária", afirmou, elogiando mais uma vez o papel das forças de segurança neste período.