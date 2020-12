O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, determinou ontem o alargamento do inquérito, aberto a 30 de novembro pela Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI), às denúncias de alegados casos de violência e de maus-tratos nas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no aeroporto de Lisboa.









A decisão tem por base as denúncias noticiadas este sábado pelo ‘Diário de Notícias’ e, também, pelo ‘Expresso’, na sexta-feira, informou o Governo em comunicado.

Um dos relatos é feito por uma cidadã brasileira, descrevendo um episódio que testemunhou. “Foi com dois cabo-verdianos que apanharam dois dias seguidos. Eles teriam uns 38 a 40 anos. Estavam sempre reclamando, perguntavam a todo o momento quando iam voltar, quando era o voo. Havia uma brasileira que tinha mais tempo ali e dizia: ‘Não faz perguntas.’ Porque quando você está lá dentro não fala nada, fica quieta com medo. Mas eles insistiam e um dia levaram-nos para um quartinho escuro que tem lá, uma salinha pequena. E apanharam demais. Muito, muito”, contou Katia Gonçalves dos Santos, de 36 anos, que esteve quatro dias retida no espaço onde morreu Ihor Homeniuk.