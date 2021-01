Eduardo Cabrita ordena ao SEF que pague indemnização pela morte de Ihor Homeniuk com urgência

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita deu ordem ao SEF, esta quinta-feira para que seja paga a devida indemnização à família de Ihor Homeniuk, o cidadão ucraniano morto às mãos do Serviço de Estrangeiros e Fronteirs, nas instalações do aeroporto de Lisboa.A decisão surge depois de o primeiro-ministro, António Costa, ter assinado um despacho, na terça-feira, que determina o pagamento "urgente" da indemnização aos herdeiros de Ihor Homeniuk. Em comunicado, Eduardo Cabrita salienta o "caráter de urgência" do pagamento.A indemnização, que segundo o advogado da família se fixa acima dos 800 mil euros, será suportada pelo Orçamento do SEF. O valor foi fixado pela Provedora de Justiça e aceite pelos familiares do cidadão ucraniano.Este despacho do Ministério da Administração Interna surge um mês depois da aprovação e publicação da Resolução do Conselho de Ministros, que determina "o pagamento célere da referida indemnização, por perdas e danos, não patrimoniais e patrimoniais" à família de Ihor Homeniuk, no caso que levou à demissão da diretora do SEF, Cristina Gatões.