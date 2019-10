Égua encontrada morta em Olhão

Foi encontrada morta a égua que tinha sido salva, no passado mês de agosto, depois de ter ficado presa na lama da ria Formosa, na zona da Quinta do Marim, em Olhão. O corpo do animal será recolhido do local durante o dia desta terça-feira.Após o salvamento, a égua foi entregue ao dono. Agora, segundo a associação de defesa de animais Pelos Equídeos, foi encontrada morta na segunda-feira, e desde então o cadáver está num terreno a céu aberto.A Câmara de Olhão já acionou o serviço de uma empresa privada para proceder à recolha do animal. As causas da morte estão ainda por apurar.