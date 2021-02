"Ela começou a espumar da boca": O relato emocionante do filho de Márcia que assistiu à agonia de Valentina

O filho de Márcia, irmão de afeto da menina,







"Dizia que ela se portava mal e só dizia porcaria, ligou a água a ferver e meteu a menina lá dentro", continua.



Enquanto se ouve o depoimento do menino, Márcia chora compulsivamente.

"Eu e a minha começamos a suplicar por ajuda", adianta.

"A minha mãe foi lá para ele parar, ela caiu da banheira e bateu com a cabeça", acrescenta. O menino diz ainda que Márcia queria chamar o INEM mas que Sandro não quis, que era entre ele e a mãe do menino.Segundo o relato do menino, Sandro terá ameaçado que, se dissesse alguma coisa, ficaria sem ver a mãe e os irmãos. "A minha mãe chorava, tentava convencê-lo a chamar ajuda... a Valentina deixou de se mexer", continua a criança."Passadas algumas horas ela não se mexia, e depois começou a espumar pela boca", ouve-se na sala de audiência."A minha mãe estava desesperada, o Sandro andava para trás e para frente e não sabia o que fazer, a minha irmã queria ir brincar para sala e o Sandro não deixou... Disse que Valentina estava a dormir", continua.Depois, na altura do almoço, o menino refere que começou a chorar. Na audição ouve-se o choro da criança enquanto conta o que aconteceu."Ele disse que era o pai da Valentina e mais tarde disse à minha mãe que tínhamos que levar o cadáver dela. A minha mãe vestiu-a. Puseram-na no carro e não sei para onde a levaram", conta o menino.O menino descreve ainda o ambiente que se vivia na casa da família. Valentina era como que um elemento exterior do núcleo, como se não encaixasse. A menina dormia na sala, não tinha sequer direito a dormir num dos quartos.A criança descreve ainda o medo que Valentina tinha da água quente. "Quando os vi na casa de banho pensei logo que fosse isso", descreve.O menino, atualmente com 13 anos, descreve agora a ida do casal à lavandaria. Tudo indica que esta tenha sido para lavarem a roupa de forma a se desfazerem de qualquer prova.Diz que reparou que "algo estava diferente" quando viu Valentina a espumar pela boca, que ligou para a mãe e "passado algum tempo eles voltaram para casa".Quando chegaram, relata o menino, Sandro "tapou-lhe a cara com o cobertor".