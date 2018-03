Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Ela era a mulher da minha vida”

Luís Correia chorou ao recordar o dia em que matou a mulher.

Por Nelson Rodrigues | 08:37

Luís Miguel Correia, de 52 anos, chorou perante o coletivo de juízes do tribunal de Viana do Castelo. O arguido, que está preso, acusado de matar a mulher, Maria José Melo, de 50, por asfixia, a 8 de julho do ano passado, em Ponte de Lima, garantiu que agiu "num ato de loucura" depois de ter estado a "pensar na vida".



"Peguei na almofada depois de ter estado a matutar nos problemas que tinha. A minha vida estava um caos. Não tinha trabalho, tinha falta de dinheiro e estávamos sempre a discutir", disse aos magistrados.



"Nunca pensei em matá-la. Não consigo explicar o que me deu. Eu amo-a imenso. Sempre amei. Ela era a mulher da minha vida", referiu Luís Correia que, diz a acusação, matou a mulher depois de terem discutido por Maria José não ter feito o almoço e ao perceber que esta estava alcoolizada - o relatório da autópsia fala numa taxa de 3,6 g/l.



"Ela bebia e ficava violenta. Ela batia-me e ao meu filho. Chegou a vir com facas para mim, mas eu nunca lhe pus a mão", acrescentou o arguido.



Luís Correia e Maria José foram casados durante 29 anos. Após o crime, o arguido fugiu do local e pernoitou na casa da mãe. Voltou no dia seguinte. "Só nesse dia tive a perceção que ela estava morta. Cheguei ao prédio e não ouvi barulho da televisão. Liguei à minha filha e ela encontrou-a morta. Estou tão arrependido", assumiu.



Em audiência foi ainda ouvida uma perita forense que revelou que Maria José era alcoólica crónica e morreu por "obstrução das vias respiratórias".