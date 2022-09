António Girão, ex-tutor de Beatriz, mãe do bebé que deu entrada no hospital com graves lesões cerebrais, em Chaves, acredita que o homicídio em que a jovem participou com a mãe a moldou.



"Ela ficava agressiva facilmente", disse ao CM, acrescentando que Beatriz falava do sucedido. "Uma vez viu um cão no parque com qualquer coisa na boca e disse: ‘Espero que não seja um pé’.









Ver comentários