"Ele atirou-se ao meu marido": Mulher relata agressões de jovem a idoso em Alcabideche

Um idoso de 72 anos foi, ao final da tarde de quarta-feira, violentamente agredido em Alcabideche, Cascais. O principal suspeito é um jovem menor.A mulher do idoso relatou aoque estavam a passear perto de um casal jovem quando o rapaz acusou a vítima de estar a olhar para a namorada.De acordo com a mulher, o jovem começou a discutir com um outro homem e logo depois atacou o idoso. "Ele atirou-se ao meu marido", acrescentou.A vítima foi transportada para o hospital de Cascais e levou vários pontos na cabeça e no nariz.