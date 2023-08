“Encontraram um telemóvel numa TV na cela do Fábio e por isso impediram-no de ter visitas íntimas, mas é injusto porque ele nem sabia que ali estava o aparelho. Ele foi transferido de prisão e a TV também, mas o telemóvel era do antigo colega de cela, que até já assumiu as culpas e os guardas sabem”, disse ao CM a mulher de Fábio ‘Cigano’. “Ele é perseguido, querem à força toda culpá-lo, há umas semanas até fizeram uma rusga ilegal, sem a presença dele, e diariamente cortam-lhe o acesso a água. Ele merece uma oportunidade. Até solidariedade faz na prisão”, assegurou.